Büyükşehir’den ‘Yaşayan Kadın Kütüphanesi’ etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi, kadınlar gününe özel anlamlı bir etkinliğe imza attı. Beş kadın konuşmacı ayrı ayrı hayat hikayelerini, verdikleri mücadeleleri, karşılaştıkları zorlukları ve başarıya giden yolda yaşadıkları tecrübelerini diğer kadınlarla paylaştı. 5 kadın adeta kitap oldu iş ve sosyal hayattaki mücadelelerini anlattı.

Şehit annesi Asya Koçak, engelli annesi Ceyran Setterova, Suriye göçmeni Hacer Çekin, mantar yetiştiriciliği yapan Feride Akdeniz Bakıroğlu ve Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapan Fatma Eken etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Bakıroğlu: "Eleştirilere yılmadım"

Büyükşehir Belediyesi’nin iş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi’ne (KİGGEM) başvurarak eğitim aldığını ve sonrasında kendi işini büyüttüğünü ifade eden Feride Akdeniz Bakıroğlu, “Ben istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyorum. Bunu daha önce amatör olarak yapıyordum ve hedefim kendi işyerimi kurmaktı. Onun için ilk olarak KİGGEM’e başvurdum. Oradan aldığım eğitim ile kendi işyerimi açarak kendi tesisimde üretimime başladım. O kurs bana çok katkı sağladı. Önceden kendimi ifade edemez iken şimdi her yerde hakkımı savunuyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ve KİGGEM’e çok teşekkür ediyorum.”

Akdeniz: “ASMEK ve KİGGEM’e gidin”

İlk işe başladığında çevresinden olumsuz eleştiri de aldığını ama buna rağmen mücadeleden yılmadığını ifade eden Feride Akdeniz Bakıroğlu, “Mantar yetiştiriciliğine başlarken sırf kadın olduğum için eleştirilerde aldım. Kadın olduğum için bu işi yapamaz mıyım? Sonuçta biz kadınların da bir gücü var, kadınlar da çalışmak istiyor. Hep erkeklerin eline bakamayız. İki tane çocuğum var ve ikisi de yüzde 50 zihinsel engelli. Bu çocuklarımın geleceğini kurmak için çalışıyorsam kötü bir şey mi yapıyorum” diye konuştu.

Evde oturan kadınlara da çağrıda bulunan girişimci iş kadını Bakıroğlu, “Evinizde oturarak bir şey kazanmazsınız. KİGGEM, ASMEK gibi kurslara gitsinler kendilerini geliştirsinler. Ben kendimi geliştirdim ve şimdi de çok güzel durumdayım” dedi.

Eken: “Keşke bütün şoförler kadın olsa”

Büyükşehir Belediyesi’nde görevli kadın otobüs şoförü Fatma Eken de etkinliğin en renkli isimlerinden biri oldu. Neden bu mesleği seçtiğini, yollarda direksiyon sallarken yaşadıklarını anlattı. 10 yaşından beri araç kullandığını bunun bir çocukluk hayali olduğunu söyleyen Eken, “İki yıldır büyük otobüs kullanıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Bunun sadece erkeklere özel bir meslek olmadığını gösteriyoruz. Yolculardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Keşke bütün şoförler kadın olsa diyenler bile var. Tabi olumsuz tepkiler de alıyoruz, başka bir iş bulamadın mı diyen de var. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Önemli olan cesaretli olmak” ifadelerini kullandı.

Suriye’den gelen dram

14 yıl önce evlenerek İskenderun’dan Suriye’ye giden ama savaş nedeniyle yeniden Türkiye’ye dönen Hacer Çekin ise karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Orada düzenli ve iyi bir yaşamı olduğunu ancak savaşın çıkmasıyla evinin yıkıldığını ve çocuklarının yaralandığını ifade eden Suriye göçmeni Hacer Çekin, “Beş tane çocuğum var ve Antalya’da onlarla bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyorum. Çok şükür şu an sağlıkları iyi ve okuyorlar. Tam her şey yoluna giriyor dediğim anda on beş gün önce evimiz yandı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bizlere destek verdi yanımızda oldu. Herkes yardım etmeye çalışıyor ben de ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Malkoç: “Bu kütüphanede konuşmak serbest”

Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi birim sorumlusu Mukaddes Malkoç, Antalya’da ilk kez gerçekleştirilen bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, “Yaşayan kütüphanenin diğer kütüphanelerden farkı kitapların insan olması. Çünkü bugün kadınlar birer kitap oldu ve içlerindeki bilgileri, tecrübeleri, hikâyeleri onlardan dinledik. Birbirinden farklı tecrübeler yaşayan kadın konuşmacılarımız, farklı gruplarla oluşturduğumuz dinleyicilerimizle sohbet ederek karşılıklı diyaloglarla bilgi alışverişi yaptı. Çünkü bu kütüphanede konuşmak serbest” diye konuştu.