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Büyükşehir’de koordinatörlük dönemi betti

İçişleri Bakanlığı 30 Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm koordinatörlerin görevine son verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de görevleri sona eren Koordinatörlere Teşekkür Etti

Büyükşehir’de koordinatörlük dönemi betti

İçişleri Bakanlığı 30 Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm koordinatörlerin görevine son verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de görevleri sona eren Koordinatörlere Teşekkür Etti

09 Mart 2018 Cuma 15:47
Büyükşehir’de koordinatörlük dönemi betti

İçişleri Bakanlığı 30 Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm koordinatörlerin görevine son verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de görevleri sona eren Koordinatörlere Teşekkür Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm koordinatörlerin görevine son verildiğini kaydetti.

Türel yaptığı yazılı açıklama ile, “6360 Sayılı Büyükşehir Yasasıyla tüm il sınırlarının hizmet alanına dahil edilmesiyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde hizmetlerin halka en yakın noktadan sunulması amacıyla teşkilatlanmıştır. 2016 yılında çıkarılan Norm Kadro Yönetmeliği ile ilçelerde ilçe belediyeleriyle eşgüdümün sağlanması için koordinatörlüklerin kurulabileceği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda ilçelerde Büyükşehir koordinatörlükler ve şube müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmıştır.

Koordinatörler, çalıştıkları süre zarfında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin halka ulaştırılmasında ve halkın taleplerinin Büyükşehir’e iletilmesinde büyük bir gayret ve başarıyla hizmet verdiler” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Mart 2018 tarihinde çıkarılan yönetmelikle koordinatörlüklerin kaldırıldığını hatırlatan Türel, “30 Büyükşehir Belediyesine de İçişleri Bakanlığı tarafından tamim edilerek duyurulmuştur. Bu tamim doğrultusunda diğer tüm büyükşehir belediyeleri gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da 9 Mart 2018 tarihinde yapılan tebligatla koordinatörlerin görevi sona ermiştir.“

Tebliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, koordinatörlerle toplantı yaparak hizmet süresince gösterdikleri üstün gayret ve başarılardan dolayı teşekkür etti.
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