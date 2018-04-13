Büyükşehir’de işçiyi sevindiren sözleşme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 464 kadrolu işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, törenle imzalandı. İşçi yevmilerine ilk yıl için günlük 16 lira, ikinci yıl için enflasyon oranında zam yapıldı. Başkan Menderes Türel, “30 Büyükşehir Belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Helali hoş olsun” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin yevmiyelerine ilk yıl için günlük 16 lira, ikinci yıl içinse enflasyon oranında zam yapıldı. Sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 11’lik artış sağlandı. 464 kadrolu işçiyi kapsayan anlaşma için imza töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Antalya Şube Başkanı Talha Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, belediye bürokratları ve çalışanları katıldı.

“Kriz patlayacak diyenler Antalya’da yapılanlara baksın”

Başkan Türel, belediye çalışanları ile birlikte Antalya’nın tarihi boyunca görmediği hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “2004 yılında göreve geldiğimizde Antalya’nın bir tane bile katlı köprülü kavşağı yoktu. Bugün 28 kavşağa kavuştu. 2019 Mart’ına tadar 35 kavşağa ulaşacak. İlk dönemimde Antalya’yı ilk kez toplu ulaşımdaki en çağdaş konforlu sistem raylı sistemle tanıştırdık. Ve üstüne koyarak devam ediyoruz. Geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük yatırım olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin ihalesini onayladık. Tek başına yaklaşık 700 milyon liralık bir ihale. Bu gün de toplu iş sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Türkiye’de ekonomik kriz patlayacak diyen felaket tellalları gelsinler buraları görsünler. Antalya’da yapılanlara baksınlar. Türkiye’de yapılanlara baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız dün de söyledi. Biz de buradan haykırıyoruz, başaramayacaksınız. Bu ülkeyi o istediğiniz emellere kavuşacak kötü günlere sürüklemeyeceksiniz. İşte onun için hep birlikte çok yoğun çalışıyoruz. Onun için tarihi başarılara imza atıyoruz.”

“Aile olduk”

Çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Başkan Türel, şöyle konuştu: “Birçoğunuzla yıllardır artık aile olduk, birlikte çalışıyoruz. Bizi tanıyorsunuz, bizim prensibimizi biliyorsunuz. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü bugüne kadar vermedik, vermeyiz. Ve bir söz verdiysek de Allah’ın izniyle mutlaka gerçekleştiririz. Bu nedenle; birileri gibi hesap-kitap yapmadan, Belediyemizin bütçesiyle karşılanamayacak bir sözleşmeyi imzalamayı bizden beklemesin. Paramız bitti işçinin maaşını geç ödeyelim, ikramiyelerini ödemeyelim diyemeyiz. Bizden önceki dönem de maalesef bunları yaşadınız. Maaşları ödenmediği için evine ekmek götüremeyen işçiler belediyenin önünde grev yapmıştı. Belediyenin nasıl yönetileceğini bilmeyenler maalesef o dönemde işçisine ne maaş ödeyebildi ne de bu kente hizmet edebildi.”

“İşçinin borcunu sıfırladık”

Yeniden belediye başkanı seçilip göreve geldikten sonra önceki yönetimin ödemediği 5 toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacaklarını ödediklerini hatırlatan Türel, “Borcumuzu sıfırladık. Personelimizin kendi dönemimizdeki alacaklarını günü gününe ödediğimiz gibi önceki dönem tarafından ödenmeyen birikmiş personel alacaklarını da kapattık” dedi.

“En yüksek ücreti biz ödüyoruz”

30 Büyükşehir Belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen belediye olduklarını vurgulayan Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “Diğer Büyükşehir Belediyelerinde ortalama yevmiye 100, en yüksek yevmiye 140-150 TL civarında iken bizim ortalama yevmiyemiz 151 TL, en yüksek yevmiyemiz de 240 TL idi. Yapmış olduğumuz sözleşmelerde işçinin hakkı ve alacağı en iyi şekilde ödenmeye çalışıyorken belediyenin bütçe kaynakları da en iyi şekilde gözetiyoruz. Birçok Büyükşehir Belediyesine göre işçilerimize ödediğimiz ücretler, hesap ortada, Halep oradaysa Arşın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde, yüzde 50 daha fazla. Hatta bazı Büyükşehir Belediyesindeki işçi ücretlerinin iki katını geçtiğimiz noktalar var. Sadece çıplak yevmiyede değil, diğer sosyal yardımlar ve ek ödemelerde de en yüksek ücreti ödeyen belediye yine şükürler olsun Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Alnınızın teriyle aldığınız her kuruş sizlerin hakkıdır. Ananızın ak sütü gibi helal olsun.”

“Enflasyon üzerinde zam”

Başkan Türel, “Bu toplu İş sözleşmesi ile işçilerimizin ücretlerine ilk yıl seyyanen günlük 16 TL zam yapıyoruz. Birinci yıl için diğer sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 11 oranında artış söz konusu. Sözleşmenin ikinci yılında da hem ücretlere hem de sosyal yardımlara yine bir yıllık enflasyon oranında zam yapacağız.”

“Her türlü desteğe hazırız”

Türkiye’de daha çok ücret pazarlığından ibaret olan sendikacılığın Hak-iş ve Genel Başkanı Mahmut Arslan ile değişmeye başladığını belirten Türel, şunları dile getirdi: “Oysa, işçimizin eğitimi, çocukların eğitimi, uygun tatil imkanı, işçimize kooperatiflerle destek olmak gibi çalışmaları da birlikte yapacağımız günler gelecek. Hükümetimiz bu konularda geçmişte olmayan pek çok adım attı. Eğitim destekleri, konut edindirme destekleri getirildi. Bizler de sendikalarımızla el ele vererek işçimize daha fazla destek olabiliriz. Yani sadece mesele maaştan ibaret, sosyal yardımdan ibaret değildir. Biz sosyal haklarda da sizlere sendikamızla elele imkanlar sunmayı başaracağız inşallah.”

İşçilere her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Türel, “Önemli çalışanlarımızın mutluluğu. Tabiki hakkınızı bizlere helal etmenizi her zaman sizlerden istirham ediyoruz. Bizim hakkımız size helal olsun. İnanıyorum ki çalışanlarımız maddi ve manevi bakımdan ne kadar rahat ve mutlu olursa, bu mutluluğu çalışmalarına da yansır, hizmet olarak Antalya’ya da döner” dedi.

Arslan: “Türkiye ortalaması üzerinde zam”

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşme ile elde edilen rakamların enflasyonun ve Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Alt gruplardaki ücretlerde yüzde 20’ye varan yukardakilerde biraz daha aşağıya inen bir toplu iş sözleşmesi sistematiği oluşturulmuş. Mümkün olduğu kadar grupları birbirine yaklaştırmaya çalışan bir anlayışla seyyanen bir uygulama yapmak suretiyle önemli bir adıma atılmış. Zaman içinde bunları inşallah daha da ileri taşıyıp ücretler arasındaki farkları kapatmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Taşeron devrimi”

Türkiye’nin bütün engellemelere rağmen büyümeye, yatırımlarına devam ettiğini belirten Arslan, “Türkiye bütün bunlara rağmen çok önemli reformları hayata geçirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun yıllardır tartışma konusu olan taşeron meselesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatındaki en büyük reformuna imza attık. Gerek kamuda gerek yerel yönetimlerde çalışan bütün arkadaşlarımız KİT’ler hariç kamunun çalışanı oldu. Yaklaşık 1 milyona yakın arkadaşımız kamunun kendi çalışanı oldu. Bu Türkiye için bir devrimdir. Bizim üye olduğumuz uluslararası kuruluşların bize tebrik mesajları var. Bu arkadaşlarımızın da en yakın zaman da sendikalaşması, belediyenin bir parçası olarak bir kısım haklara kavuşması da an meselesidir” şeklinde konuştu.

“Türel’e teşekkür”

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, de şunları kaydetti: “Bir toplu iş sözleşmesi eğer o iş yerinde uygulanıyorsa ancak o zaman iyi bir toplu iş sözleşmesidir. Hamdolsun başımızda Menderes Türel gibi bir belediye başkanımız var. İkramiyelerimizi biriktirmeden ödüyor. Geçmişten kalan alacaklarımızı sıfırladı. Peygamber efendimizin ‘işçinin altının teri kurumadan karşılığını verin’ hadisi şerifini kendisine şiar edinmiş bir belediye başkanımız var” dedi.