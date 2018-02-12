Briç Süper Kupa Şampiyonası Konyaaltı’nda başladı

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Antalya’da ilk kez yapılan Briç Süper Kupa Şampiyonası, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yaptığı açılış ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 700’e yakın sporcunun oluşturduğu 80 takım, Süper Kupa için 15 Şubat Perşembe gününe kadar mücadele edecek.

Süper Kupa Şampiyonasının açılış konuşmasını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Türkiye Briç Federasyonuna da kapılarını açtıklarını dile getiren Muhittin Böcek, Antalya’da ilk kez düzenlenen Süper Kupa Şampiyonasına 700’e yakın sporcunun katıldığını söyledi. Bu sporcuların 5 gün boyunca Antalya’da konaklayacağını ifade eden Başkan Böcek, ev sahipliği yaptıkları bu turnuva ile turizme de katkı sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu ise konuşmasında, Konyaaltı Belediyesi’nin destekleriyle Antalya’da Briç Süper Kupa Şampiyonası düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Nazif Zorlu, 81 ilin şampiyonlarının ‘Süper Kupa’ için Antalya’da mücadele ettiğini kaydetti.