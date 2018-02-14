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Başkan Yücel, ‘Premire Vision’da muz lifini tanıtıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya’nın en prestijli tekstil ve moda fuarı Premire Vision’da Alanya Muz Lifini tanıtıyor.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muz lifi projesini dünyanın...

Başkan Yücel, ‘Premire Vision’da muz lifini tanıtıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya’nın en prestijli tekstil ve moda fuarı Premire Vision’da Alanya Muz Lifini tanıtıyor.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muz lifi projesini dünyanın...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:11
Başkan Yücel, ‘Premire Vision’da muz lifini tanıtıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya’nın en prestijli tekstil ve moda fuarı Premire Vision’da Alanya Muz Lifini tanıtıyor.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muz lifi projesini dünyanın en prestijli tekstil ve moda fuarında tanıtıyor. Premiere Vision Paris Tekstil ve Moda Fuarı’na katılan Yücel, diğer Türk firmalarıyla da yakından ilgilenerek başarı dileklerini iletti.

Yücel, moda endüstrisinin uluslararası fuar arenasındaki lideri Premire Vision’un ilk gününde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle ve Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ile görüştü. Başkan Yücel, bu önemli görüşmede beraberinde getirdiği Muz Lifi ürünlerini gösterip hikayesini anlattı. Başkan Yücel’i dikkatle dinleyen İHTİB yöneticileri, tasarımcılarından Alanya Muz lifinin yarışmaya girmesi için bir tasarım hazırlanmasını istedi.

Gülle: “Muz lifi için iş birliğine hazırız”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Başkanı İsmail Gülle, “Paris’te standımızı ziyaretinizden onur duyduk. Ayrıca Muz Lifi projenizde sizinle hemen iş birliğine hazırız. Özellikle bu konuda elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, tasarımcılarının hemen bir çalışmaya başlayacaklarını belirterek, İsmail Gülle’ye, Alanya Muz Lifi’nden işlenmiş çiçek tablosu hediye etti.
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