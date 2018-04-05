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Başkan Yücel, mahalle muhtarları ile Makedonya’da

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 75 mahalle muhtarının katılımıyla Makedonya’ya kültür gezisi düzenledi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle muhtarları kültür gezisinin ilk gününde Makedonya’da gezi ve incelemelerde...

Başkan Yücel, mahalle muhtarları ile Makedonya’da

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 75 mahalle muhtarının katılımıyla Makedonya’ya kültür gezisi düzenledi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle muhtarları kültür gezisinin ilk gününde Makedonya’da gezi ve incelemelerde...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:59
Başkan Yücel, mahalle muhtarları ile Makedonya’da

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 75 mahalle muhtarının katılımıyla Makedonya’ya kültür gezisi düzenledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle muhtarları kültür gezisinin ilk gününde Makedonya’da gezi ve incelemelerde bulundu. Birim müdürlerinin de katıldığı gezinin ilk gününde Alanya heyeti Osmanlı dönemi yapılarında 1438’de inşa edilen Kalkandelen’de bulunan Alaca Camini ziyaret etti. Heyet rehber eşliğinde tarihi cami hakkında bilgi aldı. Farklı mimarisi ile öne çıkan Alaca Cami’nde mahalle muhtarları Başkan Yücel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kalkandelen’de yarım saat süren şehir turunun ardından Ohrid’e geçen heyet öğle yemeğinin ardından UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan ve bu şehirde bulunan tarihi mekanları gezdi. Safranbolu evlerini anımsatan eski yapılarda da incelemelerde bulunan mahalle muhtarları gezi turunun sonunda yöresel ürünlerinin bulunduğu mağazalardan alışveriş yaptılar.

Alanya Belediye Başkanı Yücel ve mahalle muhtarları kültür turunun ikinci gününde Üsküp’e hareket ederek burada Manastır, Atatürk Anıt Odası ve tarihi yerlerde ziyaretlerine devam edecek.
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