Başkan Yücel, lokum ve su kabağı fidesi dağıttı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Miraç Kandili nedeniyle Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşları lokum ikram etti. Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında pazar yerine açılan standı da ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşlara ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Cuma Pazarı’na kurduğu standı ziyaret eden Başkan Yücel hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara Miraç Kandili münasebetiyle lokum ikram etti. Daha sonra pazarcıları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnafın kandilini kutlarken onların istek ve önerilerini dinledi.

40 farklı camide lokum ikram edilecek

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Miraç Kandili münasebetiyle Cuma Pazarı’nda gerçekleştirdiği lokum ikramını yatsı namazının ardından da sürdürecek. 40 farklı merkez camide yatsı namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edileceği açıklandı.

Yücel: “Bütün Vatandaşlarımızın Kandilini Kutluyorum”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bugün de Miraç Kandili münasebetiyle pazar yerini ziyaret ederek esnafımıza ve vatandaşlarımıza lokum ikram ettik. Bu vesile ile içerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili‘nin birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni eder, bütün vatandaşlarımızın kandilini en içten dileklerimle kutlarım.”

15 bin ücretsiz su kabağı fidesi dağıtılacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pazar ziyaretinin ardından Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin başlattığı ‘Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi’ kapsamında Cuma Pazarı’na açılan standı ziyaret etti. Ziyaretinde standın başına geçen Başkan Yücel, vatandaşlara ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı. Alanya Kent Konseyi’nin başlattığı Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında 15.000 su kabağı fidesinin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.