Başkan Uysal’dan Yörük Türkmenlere çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Antalya Yörük Türkmen Çalıştayı kapanış oturumunda Yörük Beyleri ve derneklerine “Siyasi partinin arka bahçesi olmayalım. Buna gerek yok, ihtiyaç da yok. Yörük Türkmen birliği siyasi parti ekseninde kurulamaz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM), Antalya Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliği, Kepez ve Döşemealtı Belediyeleri’nin katkılarıyla bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Antalya Yörük Türkmen Çalıştayı sona erdi.

Kundu bölgesinde bir otelde 4 gün boyunca devam eden çalıştayın kapanış oturumunda yer alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Devletimize giremez olmayalım”

Çalıştayda yapılan tartışmalar ışığında 2 konuya dikkat çeken Başkan Uysal, “Tarihte bizim kurduğumuz devletlere, biz daha sonra giremedik. 3’üncü devletimizde aynı durumu yaşamayalım. O bilinçte, o ciddiyette olalım” dedi.

“Siyasi eksende birlik kurulmaz”

Yörük beyleri ve derneklerine “Siyasi partilerin, benim partim de dahil, arka bahçesi olmayalım. Buna gerek yok, ihtiyaç da yok” çağrısında bulunan Ümit Uysal, her siyasi fikirden insanın Yörük Türkmen dernekleri içinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Ancak ilkelerin ve çizginin net olarak ortaya konması gerektiğini kaydeden Başkan Uysal, “Devletin, ülkenin geleceği konusunda ana eksenden sapma olunca tavır alınır ama Yörük Türkmen birliği siyasi parti ekseninde kurulamaz” diye konuştu.

Sonuç bildirgesi açıklandı

Çalıştay, Antalya Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Abdullah Duman’ın, katılımcı tüm Yörük Türken derneklerini oybirliğiyle kabul ettiği, sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona erdi. Kapanış oturumunun ardından Yörük Beyleri ve katılımcı dernekler Başkan Uysal’a Türk bayrağıyla birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.