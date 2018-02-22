Başkan Uysal, STK merkezini inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13 bin metrekare alan üzerinde 8 bin 666 metrekare kapalı alan sahip 163 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yarı açık toplantı ve etkinlik alanı ve kapalı otoparkı bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Uysal, inşaat çalışmaları son aşamaya gelen merkezin Muratpaşa Belediyesi’nin özgün çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Merkezin dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentin ortak aklını oluşturan bir platform işlevi üstleneceğine dikkat çeken Ümit Uysal, “Akıllı toplumlar, şehrin ortak aklını şehri daha iyi yönetmekte daha doğru kararlar vermekte değerlendiriyorlar. Biz de burada bir ortak akıl platformu oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Bununla birlikte merkezin, aynı zamanda, bir inovasyon ve araştırma-geliştirme merkezi olarak da faaliyet göstereceğini dile getiren Başkan Uysal, “Bir taraftan mutfak sanatları merkezi oluşturacağız. O da turizmimize insan yetiştirecek. Bir de yöresel ürünler bedesteni. Çok özgün ve yararlı bir projemiz. Binamız önümüzdeki aylarda toplumumuzun hizmetine girecek. Büyük heyecan içerisindeyiz. Projenin coşkusu içerisindeyiz. Son derece yararlı hizmetler yapacağını, toplumumuza, şehrimize, ülkemize ciddi zenginlik katacağını düşünüyorum. Binamızın ve binamızın ortaya koyacağı çalışma tablosu hepimize, şehrimize hayırlı olsun” dedi.