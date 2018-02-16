Başkan Uysal: “1 milyon 122 bin metrekare yol kaplaması yaptık”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl 187 bin ton sıcak asfalt kullanarak 1 milyon 122 bin metrekare yol kaplaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ocak ayında yapılan genel kurulla yeniden görev alan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

“Güvenlik ve konforlu ulaşım”

Alkan ve yönetimini tebrik eden Başkan Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) oluşturan esnaf odalarıyla verimli bir iş birliği içinde olduklarını söyledi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın da bu odalardan biri olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Her ne kadar kentin, toplu ulaşım taşıtları da dahil, trafik düzenine ilişkin herhangi bir yetki ve sorumluluk yasalarda ilçe belediyelerine tanımlanmamış da olsa kent içinde güvenli ve konforlu bir ulaşım için önemli adımlar attık. Sadece 2017 yılında, çeşitli altyapı yatırımları sırasında zarar görmüş, çukurlar oluşmuş cadde ve sokaklarımızda 187 bin ton sıcak asfalt kullanarak 1 milyon 122 bin metrekare yol kaplaması gerçekleştirdik” dedi

“2017 özel bir yıl”

Muratpaşa’da cadde ve sokak yenileme çalışmalarında 2017’nin özel bir yıl olduğuna dikkat çeken Uysal, “2014’te, göreve geldikten sonra 288 bin metrekare yol kaplaması gerçekleştirdik. 2015’te bu rakam 503 bin 400 metrekareye çıkarken 2016’da 683 bin 700 metrekareye ulaştı. 2017 yılı ise neredeyse geride kalan yılların toplamı kadar bir çalışmayı hayata geçirdik” diye konuştu.

“15 Mahalle programda”

Bu çalışmaların 2018’de de hızla devam ettiğini belirten Ümit Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Kızıltoprak Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Kızıltoprak’ta yapılan yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda cadde ve sokağı yenileyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, yıl içinde 14 mahallede daha kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirileceğini söyledi.

Ev sahipliği dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Oda Başkanı Alkan, ziyaretin anısına Başkan Uysal’a çiçek takdim etti.