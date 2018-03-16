Başkan Türel Korkuteli’nde çalışmaları denetledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli İlçesi’nde Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk Caddesinde devam eden asfalt ve altyapı çalışmalarını denetledi. Türel, Korkuteli’nin imajını değiştireceklerini belirterek, asfalt çalışmaları ile halkın daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuştuğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelerdeki asfalt seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli’nde ulaşım açısından büyük önem taşıyan ve yapımı tamamlanan Hükümet Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Alaaddin Keykubat Caddesi ile yapımı devam eden Atatürk ve Mehmet Akif caddelerinde asfalt ve altyapı çalışmalarını denetledi.

Rahat ulaşım

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu, İsa Akdemir ve diğer bürokratlar inceleme sırasında hazır bulundu. Başkan Türel, çalışmalar hakkında bürokratlardan bilgi aldı. Göreve geldiği günden bu yana Korkuteli merkez ve köylerine 50 kilometre sıcak asfalt, 250 kilometre sathi asfalt yaptıklarını beliren Başkan Türel, asfalt hizmeti ile köylerden Korkuteli’ne ve Antalya’ya daha rahat ve konforlu ulaşım sağladıklarını söyledi.

“İlçenin imajını değiştiriyoruz”

Başkan Türel, vatandaşa hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Korkuteli’ne bu yıl yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi verdi. Bu yıl 6 kilometre sıcak asfalt, 60 kilometre sathi kaplama yapacaklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Hükümet, Hastane ve Alaaddin Keykubat caddelerindeki çalışmalarda 8 bin 791 ton asfalt kullanıldı. Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk Caddesi’nde 2 bin 340 metrelik asfalt çalışmalarına başladık. Bununla birlikte yağmur suyu, içme suyu, alt yapı çalışmaları da birlikte yapılacak. Çalışma kapsamında peyzaj, kaldırım, aydınlatma ile trafik işaretlemeleri de tamamlanacak. Son etapta İstiklal Caddesi’nin 1460 metre altyapı ve asfalt çalışmalarını yaparak Korkuteli’nin imajını değiştiriyoruz” dedi.