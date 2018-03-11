Başkan Türel foto muhabirleri ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 Yarışması jüri üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 33 yıldır düzenlenen ve dünyanın en prestijli haber fotoğrafı yarışmalarından olan Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması kapsamında Türkiye’de dünyada haber fotoğraflarına yön veren isimler Antalya’da buluştu. Yarışmanın jüri üyeleri ve TFMD yönetimin kurulu ile yemekte bir araya gelen Başkan Türel, yarışmanın başarılı geçmesini diledi.

TFMD Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Sekreter Derya Yetim, Başkan Yardımcısı Öner Şan, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Savaş, ile Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Esen Diler’in de katıldığı yemekte Başkan Türel, Antalya’nın vizyon projelerine ilişkin bilgi verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

TFMD Türk Telekom Yılın basın Fotoğrafları 2018 Yarışması’nın jürisinde bulunan isimler şöyle:

“Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Jodie Bieber, Pelin Tatli, Gabrielle Fonseca Johnson, Burhan Özbilici, Coşkun Aral, Murad Sezer, Mustafa Seven, Ahmet Sel, Sebati Karakurt, Bünyamin Aygün, Şükrü Akın, Tolga Adanalı, Rıza Özel, Murat Karameşe.”

Gecenin sonunda Başkan Türel’e katkılarından dolayı plaket ve TFMD yayınlarından hediye edildi.