Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Başkan Türel foto muhabirleri ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 Yarışması jüri üyeleri ile bir araya geldi.Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 33...

Başkan Türel foto muhabirleri ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 Yarışması jüri üyeleri ile bir araya geldi.Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 33...

11 Mart 2018 Pazar 13:21
Başkan Türel foto muhabirleri ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 Yarışması jüri üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 33 yıldır düzenlenen ve dünyanın en prestijli haber fotoğrafı yarışmalarından olan Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması kapsamında Türkiye’de dünyada haber fotoğraflarına yön veren isimler Antalya’da buluştu. Yarışmanın jüri üyeleri ve TFMD yönetimin kurulu ile yemekte bir araya gelen Başkan Türel, yarışmanın başarılı geçmesini diledi.

TFMD Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Sekreter Derya Yetim, Başkan Yardımcısı Öner Şan, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Savaş, ile Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Esen Diler’in de katıldığı yemekte Başkan Türel, Antalya’nın vizyon projelerine ilişkin bilgi verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

TFMD Türk Telekom Yılın basın Fotoğrafları 2018 Yarışması’nın jürisinde bulunan isimler şöyle:

“Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Jodie Bieber, Pelin Tatli, Gabrielle Fonseca Johnson, Burhan Özbilici, Coşkun Aral, Murad Sezer, Mustafa Seven, Ahmet Sel, Sebati Karakurt, Bünyamin Aygün, Şükrü Akın, Tolga Adanalı, Rıza Özel, Murat Karameşe.”

Gecenin sonunda Başkan Türel’e katkılarından dolayı plaket ve TFMD yayınlarından hediye edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya’da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Alanya’da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Büyükşehir’de koordinatörlük dönemi betti
Büyükşehir’de koordinatörlük dönemi betti
Okullar Ligi’nde oryantiring heyecanı başladı
Okullar Ligi’nde oryantiring heyecanı başladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim