Başkan Böcek: “Altın kemeri Antalya’ya getireceğiz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güreşçilerinin 2018 yılı güreş sezonuna hazır olduğunu belirterek, “Başpehlivanımız İsmail Balaban bu yıl da altın kemeri Antalya’ya getirecek” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı’nda mücadele eden 49 güreşçi, Atatürk Stadyumu’nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Güreşçiler, kondisyon, fitnes ve yağlı güreş antrenmanlarıyla 2018 yılı güreş sezonuna da yine iddialı hazırlanıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2017 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, başpehlivanlar Turan Balaban, Hasan Cengiz, İbrahim Çoraman ve başaltı boyunda Sinan Kaya’nın hazırlık antrenmanlarını izledi. Antrenörler Hasan Aydın ve Ufuk Atalan eşliğinde çalışmalarını sürdüren pehlivanlarla tek tek ilgilenen Başkan Muhittin Böcek, 14 Nisan Cumartesi günü Demre’de yapılacak olan yağlı güreşlerle sezonu açmış olacaklarını söyledi.

Başkan Böcek, “Güreşçilerimiz bu sezon da Türkiye’nin birçok bölgesinde Konyaaltı’nı temsil edecek. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar’da başpehlivanlığı alacağımıza inandık ve Antalya’ya altın kemer ile döndük. Bu yıl da Tarihi Kırkpınar’da altın kemeri Antalya’ya getireceğimize inanıyoruz. Altın kemeri üst üste ikinci kez kazanmak istiyoruz. Başpehlivanımız İsmail Balaban’a güveniyorum. Pehlivanlarımız sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm pehlivanlara güreş sezonu hayırlı olsun” diye konuştu.

2017 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban’da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek, “Takım arkadaşlarımızla güzel bir ekip oluşturduk. Sıkı bir çalışma dönemi geçirdik. Bu yıl da altın kemeri yine Antalya’ya getirmek istiyorum. Hedefim üst üste altın kemeri üç kez kazanarak tarihe geçmek” diye konuştu.

Manavgat Belediyesi güreşçisi Serhat Gökmen’de antrenmanlarını Konyaaltı Belediyesi pehlivanları ile birlikte gerçekleştiriyor.