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Azeri asıllı su sayacı faresi yakayı ele verdi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 3 farklı kişiye ait su sayaçlarını çaldığı iddia edilen Azeri asıllı bir kişi polis ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Azeri asıllı su sayacı faresi yakayı ele verdi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 3 farklı kişiye ait su sayaçlarını çaldığı iddia edilen Azeri asıllı bir kişi polis ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

02 Mart 2018 Cuma 14:50
Azeri asıllı su sayacı faresi yakayı ele verdi

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 3 farklı kişiye ait su sayaçlarını çaldığı iddia edilen Azeri asıllı bir kişi polis ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu Güzelyurt Mahallesinde oturan H.A.Ö., mahallede tel örgü ile çevrili bahçesinin içerisinde bulunan bahçe evinin su sayacının sökülerek çalındığını belirtip Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu.

Üzerinden 3 kişinin su sayacı çıktı

Şikayet sonrası harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızı yakalamak üzere harekete geçti. Polis ekiplerinin araştırması sürerken Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Düdenbaşı Gazi Bulvarı yan yol üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Azerbaycan Uyruklu M.G. isimli şahsın üzerinde 4 adet su sayacı ele geçirdi. Yapılan araştırmada sayaçların çalıntı olduğu ve H.A.Ö., O.G. ve S.D. isimli şahıslara ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.G., hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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