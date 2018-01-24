AÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) törenle açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlenen açılış törenine Antalya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, dış devletlerin temsilcileri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Şüphesiz dil, toplumu bir arada tutan, toplumların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Dil yoksa bir milletten bahsetmek de asla mümkün değildir. Tarihte var olduğumuz gibi gelecekte de bir devlet ve millet olarak var olmak istiyorsak güçlü bir Türkçeye her zaman ihtiyacımız var” dedi.

Türkçenin çok köklü ve zengin bir dil olduğunu belirten Ünal, “Türkçenin araştırılması, uygulanması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması çalışmalarını çok önemsiyoruz. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde bu alana önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bizim için son derece önemli olan bu merkezin açılmasında emeği geçen tüm hocalarımıza, idari personelimize ve bu etkinliğimizin davetine icabet eden siz değerli katılımcılara çok teşekkür ederim.”

Farklı ülkelerden öğrencilerin sahne performanslarının da sergilendiği program, emeği geçenlere çiçek ve plaket takdiminin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.