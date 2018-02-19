AÜ tohumculuk paneli düzenliyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ’Tohumculuk Sektörünün Üniversitemizden Beklentileri ve İşbirliği Olanakları’ konulu panel düzenliyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, tohumculuk sektörünün üniversiteden ve başta Ar-Ge olmak üzere eğitim ve diğer beklentilerinin belirlenmesi amacıyla panel düzenlenecek. Sektörle işbirliği olanaklarının yerinde değerlendirilmesinin de amaçlandığı panel, ’Tohumculuk Sektörünün Üniversitemizden Beklentileri ve İşbirliği Olanakları’ adıyla gerçekleştirilecek.

Mevcut durum hakkında bilgilendirmenin yapılacağı, sektör görüş ve önerilerinin paylaşılacağı panel, 20 Şubat Salı günü saat 14.00’te Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu’nda yapılacak.