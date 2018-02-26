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ATSO’dan 2. Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 5 Mart tarihinde “Devlet Destekleri Zirvesi” düzenlenecek. Üyelerden gelen yoğun talep üzerine Devlet Destekleri Zirvesi’nin ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut...

ATSO’dan 2. Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 5 Mart tarihinde “Devlet Destekleri Zirvesi” düzenlenecek. Üyelerden gelen yoğun talep üzerine Devlet Destekleri Zirvesi’nin ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:18
ATSO’dan 2. Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 5 Mart tarihinde “Devlet Destekleri Zirvesi” düzenlenecek. Üyelerden gelen yoğun talep üzerine Devlet Destekleri Zirvesi’nin ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Devlet Destekleri Zirvesi’nin birincisini geçen yıl düzenlemiştik ve büyük ilgi görmüştü. Katılımcılar tek bir etkinlikte ihtiyaç duydukları alandaki desteklere nasıl ulaşabileceklerini öğrenme imkânına kavuşmuşlardı. Üyelerden gelen yoğun talep üzerine etkinliğin ikincisini düzenlemeye karar verdik. 5 Mart günü yapacağımız zirvede; İŞKUR ve SGK istihdam destekleri, ihracat destekleri ve yatırım teşvikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB AR-GE destekleri anlatılacak. 13 farklı kurum stant açarak katılacak, 9 kurum da seminer programında bilgilendirme yapacak” dedi.

Destekler için doğru kaynaktan doğru bilgi alınacak

“Antalya Devlet Destekleri Zirvesi” başlığıyla ikincisi düzenlenecek zirve ile girişimci adaylarını, KOBİ ve büyük ölçekli işletmeleri, devlet destekleri veren kuruluşlarla bir araya getireceklerini vurgulayan Davut Çetin şu bilgiyi verdi;

“Birçok kamu kurumu farklı alanlarda destekler veriyor. Çoğu zaman özel sektör bu desteklerden haberdar olmuyor ve aktarılan kaynak etkin olarak kullanılamıyor. Oysa ki ilgili fonlara ulaşabilse kapasitesini artıracak, yeni pazarlara açılacak, inovatif faaliyetler yürütecek, istihdam ve katma değer oluşturacak girişimcilerimiz, işletmelerimiz var. ATSO olarak bu nedenle üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu zirveyi düzenliyoruz."

13 kurum destekleri anlatacak

5 Mart tarihinde ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan temsilciler katılacak. Ayrıca, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Kredi Garanti Fonu ve Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da uzmanların katılacağı etkinlikte üyeleR ilgili kurumların stantlarında birebir bilgi alacak, eş zamanlı yapılacak olan bilgilendirme seminerlerinde de devlet destekleriyle ilgili sorular cevaplandırılacak.

Uzmanlar ile birebir iletişim imkanı

Katılımcılar, istihdam, ihracat ve AR-GE desteklerinin yanı sıra Ekonomi, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının genel destekleri hakkında düzenlenecek seminerlere katılabilecekler. Ayrıca kurulacak stantlarda, faydalanmak istedikleri destek programları hakkında konunun uzmanlarından bire bir bilgi alabilecekler.
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