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ASAT’ın altın kızı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Tuğba Kılıç, Yalova’da düzenlenen Türkiye Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı,...

ASAT’ın altın kızı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Tuğba Kılıç, Yalova’da düzenlenen Türkiye Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı,...

22 Mart 2018 Perşembe 14:06
ASAT’ın altın kızı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Tuğba Kılıç, Yalova’da düzenlenen Türkiye Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları şampiyonluklarla Antalyalıların göğsünü kabartıyor. Başarıdan başarıya koşan ASAT Güreş Takımı sporcuları, madalyaya doymuyor. Geçtiğimiz ay, Adem Burak Uzun’un Amasya’da Yıldızlar Serbest’te Türkiye Şampiyonu olmasının ardından bir gururlandırıcı haber de Yalova’dan geldi. ASAT’ın genç güreşçisi 20 yaşındaki Tuğba Kılıç, Genç Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonu oldu.

Altın madalya zaferi

20-21 Mart tarihlerinde Yalova Belediyesi 90.yıl spor salonunda düzenlenen müsabakalara 26 ilden 37 kulüp ve 107 sporcu katıldı. Şampiyonada 72 kilogramda mücadele veren ASAT Güreş Takımı sporcusu Tuğba Kılıç, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu bu sonuçla Türkiye’yi Ay Yıldızlı forma ile Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Türel’den tebrik

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’de şampiyonada altın madalya kazanan Tuğba Kılıç’ı sosyal medyadan tebrik etti. Türel, “Yalova’da bugün sona eren Güreş Federasyonu Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda ASAT Sporcumuz Tuğba Kılıç 72 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu. Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olan kızımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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