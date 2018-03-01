AOSB Başkanlığı’na Ali Bahar yeniden seçildi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 4. Olağan Genel Kurulu’nda Ali Bahar güven tazeledi.

AOSB 4. Olağan Genel Kurulu, yüksek katılım ile Bölge Müdürlüğü binasındaki Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Genel Kurula, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AOSB önceki dönem yönetim kurulu başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bölge sanayicileri katıldı.

Divan heyeti oluşturuldu

Bölge Müdürü İlhan Metin’in açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da öncelikle Divan Heyeti belirlendi. Kemal Özgen Başkanlığındaki Divan Heyeti’nde, Ergin Civan ve Aysun Ünal yer aldı.

Antalya OSB sanayicileri Genel Kurul gündeminde ilk olarak başkanlığını Antalya Valisi’nin yaptığı ve Bölgenin en üst karar alma organı olan Müteşebbis Heyet’in devam edip etmeyeceğini oyladı. Açık oylama usulü yapılan seçimde sanayiciler oy birliği ile Müteşebbis Heyet’in devam etmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Müteşebbis Heyet’te yer alacak 8 asil 8 yedek üyenin Antalya OSB sanayicileri arasından belirlenmesine geçildi. Mevcut Başkan Ali Bahar ile başkan adayı Mustafa Alanyalı’nın listeleri yarıştı. Seçimli olağan genel kurulda, AOSB’de yapı kullanma izin belgesi sahibi 272 sanayiciden 252’si oy kullandı. 162 oy alan Ali Bahar tekrar başkanlığa seçilirken, Mustafa Alanyalı 85 oy aldı, 5 oyda geçersiz sayıldı.

Tekrar başkanlığa seçin Ali Bahar, genel kurula katılan sanayicilere teşekkür etti.