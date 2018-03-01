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Antalyaspor Basketbol Takımı Jandarma’da

Antalyaspor Basketbol Takımı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.Antalyaspor Basketbol Takımı sporcuları, teknik ve idari kadrosu İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, askerler tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanı...

Antalyaspor Basketbol Takımı Jandarma’da

Antalyaspor Basketbol Takımı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.Antalyaspor Basketbol Takımı sporcuları, teknik ve idari kadrosu İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, askerler tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanı...

01 Mart 2018 Perşembe 15:46
Antalyaspor Basketbol Takımı Jandarma’da

Antalyaspor Basketbol Takımı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Antalyaspor Basketbol Takımı sporcuları, teknik ve idari kadrosu İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, askerler tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız tarafından ağırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 3 Mart Cumartesi günü saat 17.00’da Antalya Spor Salonu’nda oynayacakları Samsun Büyükşehir Belediyesi maçına tüm askeri personeli davet etti.

Antalyaspor Basketbol Takımı’nın bu yıl Süper Lig’e yükseleceğine inandıklarını belirten Tuğgeneral Cengiz Yıldız, "Özellikle sporcularımızın bugün Mehmetçik’e olan sevgisini göstermesi ve ziyareti bizi mutlu etti. Diliyoruz ki bu başarılı gidişatınızı devam ettirir ve Süper Lig’de mücadele etme hakkını elde edersiniz. Bu haftaki maçınızda biz de yanınızda olacağız" dedi.

Tuğgeneral Yıldız’dan 3’lük

Kırmızı-beyazlı takımı, ’Kışla Gazino Müdürlüğü’ yazılı formalarıyla karşılayan rütbeli askerlerden oluşan takım, Antalyasporlu basketbolculara sürpriz yapıp kışladaki basketbol sahasına davet etti. Yapılan mini maçın ardından Tuğgeneral Cengiz Yıldız da şut atarak hem askerlere hem de basketbolculara eşlik etti.

Forma hediye ettiler

Ziyaretin sonunda Antalyaspor kaptanı Cihan Mumcuoğlulları, Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a takımın imzalı formasını hediye ederek, "Hep yanınızda olduğumuzu ve askerliğe olan sevgimizi ifade etmek için ziyaretinize geldik" dedi.

Tuğgeneral Cengiz Yıldız da başantrenör Arda Vekiloğlu’na ziyaretleri anısına plaket verdi.
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