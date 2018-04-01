Antalya’da yeşil alanlar çoğaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentteki yeşil alanları çoğaltırken, kentsel tasarım ve çevre düzenlemeleriyle değer katan mekânlar oluşturdu.

Kanada’da düzenlenen ve belediyeciliğin Oscar’ı “Çiçek Açan Şehir” yarışmasında birinci olarak “5 Çiçekli Altın Şehir” ödülünü Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Kaleiçi’nde yaptığı çalışmalarla rol model oluyor.

Kentsel Tasarım uygulamaları sürüyor

137 milyon 644 bin TL’lik proje bedelli Konyaaltı Sahili Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi kapsamında 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan oluşturuluyor. Yeşilin maviyle buluşacağı projede mevcut ağaçların yanına 5 bin 234 yeni ağaç ilave ediliyor.

Çalışmalar Şehre Prestij Katıyor

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün kente prestij katacak çalışmaları kapsamında Manavgat’a nefes aldıracak 350 dönümlük Türk Beleni Mesire Alanı Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Manavgat’ın yeni çekim merkezi olacak, 30 milyon 480 bin TL proje bedeline sahip Türkbeleni Mesire Alanı Projesi’nde tüm yeşil alanlar korunurken 2500 yeni ağaç dikilecek. Çalışmalar arasında Kumluca Beykonak Rekreasyon ve Sosyal Tesis alanı yapımı, Demre Noel Baba Meydanı Müze Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi meydan uygulaması, Demre Sahil Projesi, Alanya, Sarısu ve Finike Kadınlar Plajı Peyzaj uygulamaları da yer alıyor.

Kendi çiçeğini üretiyor

İmar planında yeşil alan olarak ayrılmış yerlerin peyzaj düzenlemelerine öncelik veren Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, nefes alınabilecek mekânları çoğaltarak vatandaşın kullanıma sunuyor. Park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin Gürsu ve Hurma’da bulunan sera ve tesislerinde üretilen çiçek ve bitkiler kullanılıyor.

Antalya Çiçek Bahçesine Döndü

Türkiye’nin vitrini konumundaki turizmin başkenti Antalya’yı gelin gibi süsleyen Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü park, meydan ve kavşak düzenlemeleriyle de Antalya’nın görsel zenginliğini artırıyor. Bu çalışmalar kapsamında toprakla buluşturulan 21 milyon adet çiçekle Antalya rengarenk bir bahçeye döndü.

Asırlık Zeytinler Kavşakları Süslüyor

Antalya’nın imajı açısından büyük öneme sahip refüj ve kavşakların düzenlenmesinde ise son derece özenli ve hassas davranan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce yıl yaşayabilme özelliğine sahip, Akdeniz’in ve barışın simgesi zeytin ağaçlarını kullanıyor. Yaşları 200-250 arasında değişen ve aralarında bonsai zeytin türlerinin de yer aldığı ağaçlar, refüj ve kavşaklara zenginlik katıyor.

Şırnak ve Ağrı da unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gönül köprüsü kurduğu Ağrı ve Şırnak’a da sihirli dokunuşlar yaparak bu vatandaşın takdirini topluyor. Başkan Menderes Türel’in kayyum danışmanı olduğu Şırnak’ta cadde ve parklarda peyzaj düzenleme ve bitki dikimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, oyun grupları ile çocukları sevindirdi. Parklara ve uygun alanlara konulan pergole, bank, piknik masası gibi peyzaj materyalleri ile de Şırnaklılara yeni sosyal alanlar yaratıldı. Şırnak’ta yürütülen bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takdirle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Türel’e “Şırnak’ı da Antalya’ya benzetmişsin” diyerek teşekkür etti.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı İnanç Argun, bütün çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kent estetiğine verdiği önemi göz önüne alarak yaptıklarını belirtti. Argun, geçen 4 yıllık sürede, Antalya merkezi ve 19 ilçede büyükşehir sorumluluğunda bulunan 4 milyon metrekare alanda, daha yeşil bir Antalya için 252 milyon TL harcama yaptıklarını aktararak, yatırım oranını 4 yıl öncesine göre 8 katına çıkartıldığını açıkladı.