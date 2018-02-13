Antalya’da “Türklere güvendiler Ruslar” sergisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk-Rus Toplumsal Forumu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Türklere Güvendiler Ruslar’ Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Türk ve Rus toplumunun tarihsel serüveni Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen ‘Türklere Güvendiler Ruslar’ fotoğraf sergisi ile anlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz, Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu Ivan Stepanov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, Türk ve Rus çok sayıda sanatsever katıldı.

Yılmaz: “Rus halkı ile Antalya aile oldu”

Türkiye’ye gelen tarihin çeşitli dönemlerinde, çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen Rusların Türk toplumuna ve kültürüne katkılarını yansıtmak amacıyla düzenlenen sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz, “Rusya ile Türkiye arasında tarihi geçmişe sahip bir ilişki vardır. Bu ilişkiler siyasi ve ekonomik alanda devam etmektedir. Siyasi ve ekonomik işbirliği daha çok karşılıklı menfaate dayalıdır ancak kültür dostluktur. Rus halkı ile Türki haklı dost, Antalya halkı ise bir aile olmuştur. Ben şahsen bundan çok mutlu oluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan Rus uyruklu vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Kültürel kaynaşmaya katkı sağlayacak

Yurtdışında olması sebebiyle sergi açılışına katılamayan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’nın mesajını katılımcılarla Antalya Konsolosu Ivan Stepanov paylaştı. Stephanov, “Rusya ve Türkiye ortak tarih, ortak strateji ve ortak gelecek beklentisi içerisinde olmak için tüm gerekçelere sahip. Bu akşam değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel himayelerinde açılan ve ortak tarihimizin bilinmeyen noktalarını aydınlatan bu serginin ortak anlayış ve iki kültürün kaynaşmasına katkı sağlayacağı ve Rus- Türk işbirliğinin gelişmesine vesile olacağını ümit ediyorum.”

Türk insanının hoşgörüsü

Sergiyi düzenleyen Türk- Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Ender Arat ise iki ülke arasındaki tarihsel iletişimi şöyle anlattı: “Tarih boyunca 3 dönemde Ruslar Türk topraklarına gelmişler. 1917’de Rus devriminden kaçarak gelenlerle birlikte son göçten sonra İstanbul’un o günkü nüfusu 650 bin. 200 bin Rus geliyor İstanbul’a. Üstelik şehir işgal altında. Ruslar Türk toplumu ile hiçbir sorunu olmadan yaşıyorlar. Bugün Suriyeliler ile kıyaslarsak 5 milyon Suriyeli’nin yalnız İstanbul’da olduğunu düşünmemiz lazım. Bu Türk insanının hoşgörüsü, öteki ile dost bir şekilde yaşaması, dil, din, ırk farkı gözetmemesi. Ben bu sergiye ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanımıza ve onun mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.