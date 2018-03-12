Antalya’da İstiklal Marşı’nın kabulü programı

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Lisesi tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında program düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü kapsamında Antalya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Antalya Lisesi tarafından program düzenlendi. Antalya Kültür Merkezi’nde(AKM) düzenlenen programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Antalya Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini şiirsel bir dille katılımcılara aktardı. Öğrencilerin sergilediği gösteri öncesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy isimli, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi. Resim yarışmasında Aksu Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Dilara Çelik birinci olurken, Kepez Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu öğrencisi Havvanur Zeynep Elibol şiir kategorisinde birinci oldu. Kompozisyon kategorisinde de Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Fatmanur Aksoy birinciliği elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay. Tahir Savran verdi. Tören, salonda bulunan katılımcıların hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumasıyla sona erdi.