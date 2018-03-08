Antalya’da erkek öğrencilerden, Kadınlar Günü kutlaması

Antalya Naciye Havva Manavuşak Ortaokulunun erkek öğrencileri, kız öğrencilere karanfil vererek ’Kadınlar Günü’nü kutladı.

Muratpaşa ilçesindeki Naciye Havva Manavuşak Ortaokulunun erkek öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kız öğrencilere üzerinde, “ Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ yazılı kart bulunan karanfil buketi hediye etti.

İngilizce öğretmeni Asuman Görgün, çocukların hep güzelliklerin yıl dönümlerini kutlamasını dileyerek, “Amacımız çocuklarımıza, kız olsun erkek olsun karşınızda kim varsa nazik ve kibar olmaları gerektiği mesajını vermekti. Karşımızdakine saygı göstermelisin ki saygı göresin. Erkek çocuklarımızda bu yolda adım atmasını istedik, kız öğrencilerimize çiçek hediye etiler. Umarım onlar için bir ışık oluruz, büyüdüklerinde kendinden sonraki nesillere ışık tutarlar” dedi.