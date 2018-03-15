Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997

Antalya’da 4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 21 yaşındaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi...

Antalya’da 4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 21 yaşındaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi...

15 Mart 2018 Perşembe 23:44
Antalya’da 4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 21 yaşındaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde bir apartmanın 4. katından kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Esra Dinç (21) isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Esra Dinç’in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 16.03.2018 00:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat’ta asfaltlama çalışmaları
Manavgat’ta asfaltlama çalışmaları
Kepez cami ve okul yapımında çok şanslı
Kepez cami ve okul yapımında çok şanslı
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, ilk toplantısını yaptı
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, ilk toplantısını yaptı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim