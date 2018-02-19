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Antalya yapı ruhsatı verilen bina sayısında 6. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılında verilen yapı ruhsatı istatistiklerine göre Antalya, 6 bin 73 binayla iller sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

Antalya yapı ruhsatı verilen bina sayısında 6. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılında verilen yapı ruhsatı istatistiklerine göre Antalya, 6 bin 73 binayla iller sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:06
Antalya yapı ruhsatı verilen bina sayısında 6. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılında verilen yapı ruhsatı istatistiklerine göre Antalya, 6 bin 73 binayla iller sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

TÜİK, 2017 yılına ait yapı ruhsatı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 1,7 oranında azalırken, yüzölçümü yüzde 6,6, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 8,9 oranında arttı. Bu verilere göre geçen yıla kıyasla bu yıl yapı ruhsatı verilen binaların sayısında yüzde 32 civarında artış oldu.

Batı Akdeniz

Antalya 2017 yılında verilen yapı ruhsatına göre 6 bin 73 binayla iller sıralamasında 6’ncı, 51 bin 54 daireyle 5’inci sırada yer aldı. İllere göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü bakımından 49,6 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 28,9 milyon metrekareyle Ankara, 15,2 milyon metrekareyle Bursa izledi. Antalya bu sıralamada 9,4 milyon metrekare ile 6. sırada yer alırken Isparta ve Burdur’da sırasıyla 1,0 milyon metrekare ve 0,8 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Muş ve Kilis oldu.

Ülkemizde belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 1,7 oranında azalırken, yüzölçümü yüzde 6,6, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 8,9 oranında arttı.

Antalya yapı izin belgesinde 4’üncü sırada

Antalya ili 2017 yılında verilen yapı izin belgesine göre 5 bin 428 bina sayısı ile iller sıralamasında 5. sırada, 34 bin 154 daire sayısı ile 4. sırada yer aldı. İllere göre yapı kullanma izni verilen yapılarda yüzölçümü bakımından 28,2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul’u, 16,1 milyon metrekare ile Ankara, 8,9 milyon metrekare ile İzmir izledi. Antalya 6,0 milyon metrekare ile 5. sırada yer aldı. Isparta’da 1,2 milyon metrekare, Burdur’da 0,6 milyon metrekare olarak gerçekleşti.
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