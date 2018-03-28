Antalya Valiliğinde okul protokolü imzalandı

Tuncelili hayırsever Seyhan Cengiz Turhan 3 derslikli anaokulu yaptırmak için Antalya Valiliğinde protokol imzaladı.

Protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan,Manavgat Karacalar Köyü Muhtarı İsmet Tayyar Yılmaz ve hayırsever Seyhan Cengiz Turhan katıldı.

Daha önce Manavgat ilçesi Karacalar Köyü’ne 2011 yılında 18 derslikli Fatma Pakize Turhan İlköğretim Okulu, 2012 yılında 3 ek derslikli bina +1 laboratuvar +1, kütüphane +1 yemekhane ve katinden oluşan bir bina, 2012 yılında eşi Fatma Temel Turan adına 12 derslikli Anadolu Lisesi, 2016 yılında Seyhan Cengiz Turhan Spor Salonu ve kantinini yaptıran hayırsever Turhan, son olarak içinde oyun ve yemek salonu bulunan 3 derslikli bir anaokulu için protokol imzaladı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Antalya’da okul yaptırmak isteyen tüm Türkiye’deki hayırseverlerimize bu vesile ile çağrıda bulunuyorum, derslik açığını kapatabilmek için kamu yatırımlarına, belediyelerin desteğine ve hayırseverlerin bağışlarına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha yineliyorum” dedi.