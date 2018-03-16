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Antalya Toplum Destekli polislerden huzur toplantısı

Antalya Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, mahallerde daha çok güven ve huzurun sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçe Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirdi.Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akvcan’ın ev sahipliğinde, Zerdalilik...

Antalya Toplum Destekli polislerden huzur toplantısı

Antalya Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, mahallerde daha çok güven ve huzurun sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçe Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirdi.Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akvcan’ın ev sahipliğinde, Zerdalilik...

16 Mart 2018 Cuma 14:17
Antalya Toplum Destekli polislerden huzur toplantısı

Antalya Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, mahallerde daha çok güven ve huzurun sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçe Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirdi.

Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akvcan’ın ev sahipliğinde, Zerdalilik Muhtarlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, 24 muhtar ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Volkan Güneş ile personel katıldı.

Toplantıda, Antalya’nın kent güvenlik kültürünün oluşmasına fayda sağlamak, alan hakimiyeti kurmak, bilgi akışını sağlamak, muhtarların gözlem ve değerlendirmelerinin değerli olduğunu bildirmek ve ilçenin temel sıkıntı ve çözüm önerilerini dinlemek, samimi bir ortam oluşturma, konuları masaya yatırıldı.

"Polis,vatandaş işbirliği"

Ayrıca, muhtarlar ile tanışılmış, mahallerdeki sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulmuş, suç ile mücadelede vatandaş ve muhtarların desteğinin önemli olduğu dile getirildi. Bir olayın gerçekleşmesi halinde yada gerçekleşmeden önce alan hakimiyeti kurarak olaya en kısa sürede müdahale için resmi sivil ekiplerin, herkesin desteğinin önemli olduğu vurgulandı. Toplantıda hırsızlık olaylarına karşı, işyerlerinde, ikametlerde, sitelerde güvenlik denetimi yapılarak kamera çalışması, bilgilendirme, broşür,afiş ve bilgilendirme toplantılarının yapılması kararı alındı.

Muhtarlar ise emniyetin yürüteceği her projeye destek vereceklerinin altını çizdi.
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