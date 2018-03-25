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Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Muratpaşa Belediyes’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri, öykü ve roman yazarı Faruk Duman tarafından gerçekleştirilecek ‘Öykü Atölyesi’yle başlıyor.Muratpaşa Belediyesi, Antalya ve Türkiye’nin edebiyat...

Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Muratpaşa Belediyes’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri, öykü ve roman yazarı Faruk Duman tarafından gerçekleştirilecek ‘Öykü Atölyesi’yle başlıyor.Muratpaşa Belediyesi, Antalya ve Türkiye’nin edebiyat...

25 Mart 2018 Pazar 11:25
Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Muratpaşa Belediyes’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri, öykü ve roman yazarı Faruk Duman tarafından gerçekleştirilecek ‘Öykü Atölyesi’yle başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya ve Türkiye’nin edebiyat dünyasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Antalya Edebiyat Günlerinin 3’üncüsünü 26 – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yazı dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında gelenekselleşen ‘En İyi Öykü’ ödülüyle birlikte Onur Ödüllerinin de verildiği Antalya Edebiyat Günlerinde bu yıl ilk kez ‘Öykü Atölyesi’ çalışması da yapılacak.

Atölye, Haldun Taner Öykü Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü, Necati Cumalı Edebiyat Ödülü gibi Türk edebiyatının en seçkin ödüllerinin sahibi roman ve öykü yazarı Faruk Duman tarafından düzenlenecek. Başvuruların, 13 Nisan Cuma gününe dek mail ortamından yapılabileceği bildirildi.

Antalya Edebiyat Günleri Öykü Atölyesi, Değirmenönü Kültür Merkezi’nde, 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaş ve eğitim sınırlaması bulunmayan atölye çalışması sonunda seçilen öyküler Antalya Edebiyat Günleri kapsamında okunacak. Katılımcılara ayrıca sertifika da verilecek.
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