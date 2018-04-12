Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

ALKÜ’de bitkisel yöntemler konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Fitoterapi konulu seminer düzenlendi.ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından, İşletme Fakültesi Konferans Salonunda, ‘Bilimsel Bakış Açısından...

ALKÜ’de bitkisel yöntemler konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Fitoterapi konulu seminer düzenlendi.ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından, İşletme Fakültesi Konferans Salonunda, ‘Bilimsel Bakış Açısından...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:33
ALKÜ’de bitkisel yöntemler konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Fitoterapi konulu seminer düzenlendi.

ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından, İşletme Fakültesi Konferans Salonunda, ‘Bilimsel Bakış Açısından Fitoterapi’ konulu bir seminer düzenlendi. Programa ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Günal,idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdem Yeşilada, Fitoterapinin, 2014 yılında yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği” kapsamında resmen tıpın uzmanlık alanları arasına dahil edildiğini kaydetti.

Fitoterapiyi bitkilerde fotosentez sonucu sentezlenen bileşenlerden hastalıkların profilaksisi ve terapisinde yararlanılması şeklinde tanımlayan Prof.Dr. Yeşilada,“ Hiç şüphesiz, bitkilerin bu zengin içeriğinden yararlanılmasının tarihçesi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak günümüzde gelişen farmakolojik ve kimyasal araştırma yöntemleri sayesinde fitoterapi artık çağdaş tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmektedir.”dedi.

"Tedavi doğal bitkiseldir"

Bitkisel tedavilerin bilimsel temele oturduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilada, “Türkiye dünyanın en zengin bitki örtülerinden birine sahip ve dolayısıyla bitkiler, özellikle halk ilacı olarak çok yaygın bir şekilde Anadolu’da binlerce yıldır zaten kullanılıyor. Son yıllarda popüler olmasının nedeni halkın tecrübelerine dayanarak, geleneksel olarak bunu anadan, babadan öğrendikleri ve uyguladıkları tedaviler şimdi bir bilimsel temele oturdu. Yani daha önce şu rahatsızlığa bu bitki iyi gelir, bu rahatsızlığa bu bitki iyi gelir diye tanımladığı bilimsel adı konmuş oluyor. Ülser tedavisinde, halk ülserin ne olduğunu bilmeyebilir ama midem ağrıyor der. Dolayısıyla ülser tedavisinde geçmişten öğrendiği bitkileri, ülser tedavi etmede kullanır. Mesela, sarı kantaron yağı Alanya’da ve bu bölgelerde yaygın olarak bulunur. Bu yağ, ülser veya reflü rahatsızlığında kullanılır. Mide ağrısı için kudret narı kullanılıyor. Bu narın, çok etkisi bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yine romatizma ağrıları veya kemik erimesi için zerdeçalı zencefili formülü etki göstermiştir.Ben migren ağrısı için hiç ağrı kesici ilaç kullanmam, nane yağı kullanırım ve koklarım, baş ağrım geçer” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çetin’i ilk babası kutladı
Başkan Çetin’i ilk babası kutladı
Fırat Kalkanı bölgesine Antalyalı öğrencilerden okul hediyesi
Fırat Kalkanı bölgesine Antalyalı öğrencilerden okul hediyesi
Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”
Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim