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ALKÜ’de AB projesi 5 ülkenin katılımıyla start aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen “Career Guide and Mobile Application for Employees” isimli Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projenin ilk toplantısı Alanya’da gerçekleştirildi.ALKÜ...

ALKÜ’de AB projesi 5 ülkenin katılımıyla start aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen “Career Guide and Mobile Application for Employees” isimli Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projenin ilk toplantısı Alanya’da gerçekleştirildi.ALKÜ...

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:43
ALKÜ’de AB projesi 5 ülkenin katılımıyla start aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen “Career Guide and Mobile Application for Employees” isimli Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projenin ilk toplantısı Alanya’da gerçekleştirildi.

ALKÜ koordinatörlüğünde yürütülen “Career Guide and Mobile Application for Employees” isimli AB tarafından finanse edilen projenin ilk toplantısı Alanya’da gerçekleştirildi. Türkiye koordinatörlüğünde yürütülen ve İspanya, Macaristan, Polonya ile Romanya’nın ortak olarak yer aldığı proje ekibi Katılım Belgelerini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın elinden aldı. Proje Heyetini makamında kabul eden Rektör Pınarbaşı, katılımcılara ALKÜ hakkında bilgiler verdi, yürütülen proje hakkında proje ekibinden bilgiler aldı. Rektör Pınarbaşı, proje koordinatörlüğü ve yürütücüsü görevini üstlenen ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Zuhal Gök Demir başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Proje koordinatörlüğü ve proje yürütücüsü görevini üstlenen ALKÜ Öğretim Üyesi Dr. Zuhal Gök Demir proje toplantısının çok başarılı ve verimli geçtiğini ifade ederek, “Üç gün süren toplantıda gelecekte projede nelerin yapılması gerektiği planlanarak ortaklar arasında görev dağılımı yapıldı” dedi. Proje ortaklarının uyum içinde çalıştığını, her ortağın projeye yönelik olarak ayrı bir uzmanlığının bulunduğunu, tüm ortakların AB proje deneyimine sahip olduklarını ve uluslararası projelerde başarıyı getiren etmenlerin proje ekibinin deneyimlerinde bulunduğunu ifade eden Demir ayrıca proje ekibinde yer alan Yrd. Doç. Dr Mehmet Özer Demir, Araş. Gör Nuri Çeliker ve Öğr. Gör. İbrahim Akdenizli’nin özverili çalışmalarından bahsetti.
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