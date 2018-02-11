ALKÜ turizm öğrencileri mesleğe hazır

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri aldıkları sertifikalar ile yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde çalışabilme hakkına sahip oldular.

Turizm Fakültesi müfredatında yer alan “Biletleme” dersini bu yıl uygulamalı olarak veren ALKÜ, öğrencilerine mezun olduklarında hızlı meslek sahibi olma yolunu açtı. Bu bağlamda dersin uygulamalı yapılabilmesi için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olan tüm hava yolları şirketlerinin biletlerinin rezervasyon, satış ve danışmanlığını yapan ve en büyük Online Otomasyon programı olan AMADEUS Firması ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi eğitim anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma sayesinde Turizm İşletmeciliği dördüncü sınıf öğrencileri, ilk defa bu yıl uygulamalı eğitim alarak havacılık alanında da eğitim aldılar. Bu tecrübelerini belgelendirmek amacıyla AMADEUS Firmasının İstanbul merkez binasında 15 ALKÜ’lü öğrenci sınava katılarak Amadeus Reservation, Pricing & Ticketing belgesine sahip olmaya hak kazandı. Bu sayede öğrenciler öncelikli olarak havaalanlarında tüm hava yollarının yer hizmetleri bölümünde ve TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin bilet departmanlarında, Flying Consultant unvanı ile bilet satış sorumlusu ve yönetimcisi olarak istihdam edilme şansına sahip oldular.

Seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerinin rezervasyon ve biletleme departmanında çalışabilmek için özel sertifika kurslarının üç bin lira karşılığında verdiği AMADEUS programı eğitimini bir ders kapsamında öğrenme fırsatını öğrencilerine veren ALKÜ, onlara hiçbir ücret ödemeden bu belgeye sahip olma imkânını sunmuş oldu.

Pınarbaşı:“Öğrencilerimle gurur duyuyorum”

ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Gül ile sertifika almaya hak kazanan öğrencileri makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı öğrencilerin bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pınarbaşı: “Bizler göreve geldiğimizden bu yana ‘Öğrencilerimize nasıl daha faydalı olabilir, onlar için neler yapabiliriz?’ kaygısını taşıdık hep içimizde. Onların gelecek kaygısı yaşamadan en iyi eğitimi almaları ve mezun olduklarında iş kaygısı ile hayata atılmalarını en alt düzeyde tutmak için akademik anlamda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi görüyorum ki bu gayretlerimizin meyvesini alıyoruz. Öğrencilerimiz henüz mezun olmadan sertifikaları ile dünyadaki havayolu firmalarının yer hizmetlerinde rezervasyon ve biletleme ehliyetine sahip oldular. Bu tür başarılar bizleri mutlu ediyor ve ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi bizlere göstermiş oluyor” dedi.

Gül: “Bir adım öndeyiz”

Ziyarette, ALKÜ Turizm Fakültesini sadece “oteller ve acenteler” alanından çıkararak imkânlarını ve ufkunu açmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda biletleme programını fakültelerine kazandırdıklarını ifade eden Tolga Gül de Rektör Pınarbaşı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gül, “Kısıtlı sayıda üniversitenin ders müfredatında bu tür programların kullanılması, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği öğrencilerine diğer okulların turizm mezunlarına göre bir adım önde olma fırsatını sağlamıştır.”