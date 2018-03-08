ALKÜ Kadın Girişimcileri ağırladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kariyerlerinde başarılar elde eden kadınları Kadın Girişimciler Zirvesi’nde bir araya getirdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı Genç Girişimciler Kulübü ve KADEM ortak bir etkinliğe imza atarak İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda Kadın Girişimciler Zirvesini gerçekleştirdi. Zirveye, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Yıldırım, ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Darıcık, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Zirvenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılması ayrı bir anlam taşıyor. Kadın dediğimiz annemiz, kadın dediğimiz eşimiz, kadın dediğimiz kızlarımız, kadın dediğimiz kız kardeşlerimizdir. Ben bu konuda çok şanslıyım. Ailemiz 5 kişiden oluşuyor. 2 kızım, eşim ve kayın validem ile birlikte yaşıyoruz ve bir erkek benim. Kendimi en şanslı erkek olarak görüyorum. Özellikle etkinliğimizin yapılmasında büyük katkıları olan KADEM ve Genç Girişimciler Kulübü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle programa katılım gösteren değerli katılımcılara teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Öncel: “Kadınlar isterse başarır”

ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Bardakçı Tosun, Kadın Girişimciler Zirvesi’nde ilk sözü 4 bileziğini satarak hayvancılığa başlayan ve bugün itibariyle 1 milyon TL değerinde yatırıma ulaşan Yılın Kadın Girişimcisi Fatma Öncel’e verdi. Öncel, “Aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Ben bu işe 28 yaşında başladım. Eşimin doğu görevi geldikten sonra 1 sene mahallemde oturdum. Herkesin işi varken ben boş boş oturuyordum. Bir işimin olmamasına canım sıkıldı. 3 çocuğum var ve eşime desek olmak için ben bu işe atıldım. Düğünümden kalan 4 bileziğim vardı. 4 bileziğimle bu işi başaracağıma inandığım için bir hayvan almaya karar verdim. İlk zamanlar çok yorucu geçti. Ben bu işe başladığımda çocuğum daha 3 aylıktı. Yine de yorulmadım, başardım. Başlangıçta kimse beni tanımıyordu. Kimse benden süt almıyordu. Gayret ettim ve başlangıçta sütü bedava dağıttım. İnsanlar sütümün taze olduğunu görünce benden almaya başladılar. Biriktirdiğim para ile ineklerimin sayısını artırdım. 11’inci senem ve halen çalışıyorum. 2 yıldır işçi tutmaya başladım. Çünkü hayvan sayısı çoğaldıkça işlere yetişemez olmuştum. Ancak yine de işimin başından hiç ayrılmıyorum. Kadınlar isterse başarır” dedi.

Kural: “İşinizi severek yaparsanız başarı gelir”

2013 yılından beri ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını yörüten Özlem Öz Kural da, “Eczacılık okurken girişimcilik gibi düşüncem vardı. Bir de İşletme Fakültesinde okudum. Alanya’ya geldikten sonra Eczanemi açtım. Biraz daha farklı bir eczane konseptinden yola çıktım. Pozitif bakış açısı insanı başarıya götürüyor. Başarının anahtarı kesinlikle önce kendinize inanmaktan geçiyor. Bir diğer önemli konu ise faklı olmak ya da farklılık yaratmaktır. Yapılmayanı yaptıktan sonra size inanılmaz faklı kapılar açılıyor. İnsanlar faklı olana geliyor. Kendi sektörümden örnek verecek olursam; Ben eczanemde ürün değil bilgi satıyorum. Biri bir baş ağrısıyla geldiğinde ağrı kesicisini vermektense muhakkak neresinin ağrıdığını sorarım. Dişi ağrıyorsa bunun altında başka nedenler olabilir. Yönlendireceğim yere yönlendirir ve karışımdaki kişiye önce yardımcı olmaya çalışırım. Güven sizin para ile satın alamayacağınız bir şeydir. Ben işimi seviyorum. İşinizi severek yaparsınız başarıda gelir” şeklinde konuştu.

Doğan: “Yıllar sonra kendi işimi kurdum”

Bir gözlükçüde Tezgahtar olarak işe başlayan ve daha sonra Muğla Üniversitesi Optisyenlik Bölümü’nde mezun olup ve bugün bir dükkana sahip olan Dilek Doğan ise, “1997 yılında bu mesleğe tezgahtar olarak başladım. Yaptığım işi çok sevdim. Yaklaşık 10 yıl boyunca zorlu bir süreçten geçtim. Daha sonra bu mesleği sevdiğimden dolayı gözlükçülük mesleğini öğrenmek için Muğla Üniversitesi Optisyenlik Bölümüne gittim. Eğitimimi tamamladıktan sonra işime dönerek müdür olarak görevime başladım. Artık gözlük yapabiliyor ve reçete okuyabiliyordum. 9 sene de müdür olarak görev yaptıktan sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim. 4 sene önce kendi iş yerimizi Alanya merkezde açtık ve şuanda işime devam ediyorum. Müşterilerimize kaliteli hizmet sunduğumuz için çok mutluyum” dedi.

Programın sonunda ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Fatma Öncel, Dilek Doğan ve Özlem Öz Kural’a teşekkür plaketi verdi.