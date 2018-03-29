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ALKÜ 3. İstihdam ve Kariyer Günleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 3. İstihdam ve Kariyer Günleri sona erdi.ALKÜ, tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri çeşitli konferans ve paneller ile sona erdi. İlk gün düzenlenen “İnsansız...

ALKÜ 3. İstihdam ve Kariyer Günleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 3. İstihdam ve Kariyer Günleri sona erdi.ALKÜ, tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri çeşitli konferans ve paneller ile sona erdi. İlk gün düzenlenen “İnsansız...

29 Mart 2018 Perşembe 17:11
ALKÜ 3. İstihdam ve Kariyer Günleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 3. İstihdam ve Kariyer Günleri sona erdi.

ALKÜ, tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri çeşitli konferans ve paneller ile sona erdi. İlk gün düzenlenen “İnsansız Turizm Paneli”, “365 Gün Turizm Paneli” ve UNILEVER Food Solutions tarafından düzenlenen konferansın ardından ikinci gün etkinliklerinde ise FİKSSAN Savunma ve Havacılık Anonim Şirketi, METRO Gross Market ve MITSUBISHI Electric tarafından verilen paneller ve konferanslar öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
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