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Ali Çetinkaya müze konseptiyle çekim merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Doğudan Yükseliyor sloganıyla hayata geçirilen Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak tasarlanan Ali Çetinkaya Caddesi’nde binaların...

Ali Çetinkaya müze konseptiyle çekim merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Doğudan Yükseliyor sloganıyla hayata geçirilen Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak tasarlanan Ali Çetinkaya Caddesi’nde binaların...

22 Mart 2018 Perşembe 13:59
Ali Çetinkaya müze konseptiyle çekim merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Doğudan Yükseliyor sloganıyla hayata geçirilen Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak tasarlanan Ali Çetinkaya Caddesi’nde binaların yüzde 90’ı boyandı. Kaba inşaatı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde de kaplama işlemine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi devam ediyor. Projenin kalbi niteliği taşıyan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlanırken, bina kaplama işlemeleri başladı. Ali Çetinkaya Caddesi düzenlemesinde ise binaların yüzde 90’ı boyandı. Dükkanların dış cephelerine ahşap kaplama yeni tabelalar yapılıyor. Görüntü bütünlüğünü ve güzelliği sağlaması adına tüm tabelalar tek tip olacak. Betonu döküm işlemleri devam eden yürüyüş yolları ardından doğal taşla kaplanacak. 14 modülden oluşan yürüyüş yolları üzerindeki lineer gölgelik alanlarının montajına da başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘Antalya’nın en değerli köşesinden biri haline gelecek’ dediği Ali Çetinkaya Caddesi, proje tamamlandıktan sonra kentin çekim merkezi olacak. Dünyanın ilk müze konsepti ile tasarlanan cadde boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projede 2 süs havuzu inşa edilecek. Proje tamamlandığında Ali Çetinkaya, görsel güzellik katan bina cepheleri, modern kaldırımları, rengarenk gölgelikleri, kent mobilyaları, aydınlatması ile Antalya’ya gelenlerin görmeden gidemeyeceği bir yer olacak.

3 etapta tamamlanacak

Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 3 etapta tamamlanacak. Birinci etapta Ali Çetinkaya Caddesi Kentsel Tasarım Projesi Yapımı, ikinci etapta Doğu Garajı ve Kültür Merkezi Yapımı, üçüncü etapta da Nekropol Alanı düzenlemesi gerçekleşecek.
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