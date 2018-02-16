Alanya’da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Alanya Belediyesi’nin Mutfak Mirası Alanya sistemi kapsamında yöresel Alanya yemeklerini tanıtmak ve yaşatmak için düzenlediği Yöresel Yemek Atölyesi yeni katılımcıları ile gerçekleşti.

Her atölyede 30 kursiyerin katılarak Alanya yerel mutfağından 20-25 çeşit yemeğin yapılışını öğrendiği bu keyifli etkinlik Alanya Hep üniversitesi Gastronomi Bölümü mutfağında devam ediyor. 3 gün süren yöresel yemek atölyesinde katılımcılar, Alanya sofralarının en lezzetli yemeklerini yine Alanyalı bir ev hanımından öğrenerek, uygulamasını yapıyor. Yöresel yemek kursunun son gününde kursiyerler ile beraber yapılan yemeklerin tadımını Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ile Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci yaptı. Hüseyin Değirmenci Alanya Belediyesi’nin Yöresel Yemek Atölyesi’nde kursiyerler ile sohbet ederek Alanya yemekleri hakkında bilgi verdi.