Alanya’da Taekwondo Gençler Grup maçları

Alanya’da, Taekwondo Gençler Grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet programında yer alan ve Alanya’nın ev sahipliğini yaptığı, Taekwondo Gençler (kız-erkek) grup müsabakaları başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 21 ilden 180 i kadın, 360 sporcu katıldı. Açılış seremonisinde konuşan Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, sporculara başarılar diledi. Müsabakaları, Alanya Kaymakam Vekili Nurallah Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve vatandaşlar takip etti.