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Alanya’da polis, mahalleliyle buluşmaya devam ediyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde ’Mahalle Huzur’ toplantılarına devam ediyor.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen ’Mahalle Huzur’ toplantısı bu hafta Hacet Mahallesi’nde düzenlendi. Mahalle...

Alanya’da polis, mahalleliyle buluşmaya devam ediyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde ’Mahalle Huzur’ toplantılarına devam ediyor.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen ’Mahalle Huzur’ toplantısı bu hafta Hacet Mahallesi’nde düzenlendi. Mahalle...

08 Mart 2018 Perşembe 17:29
Alanya’da polis, mahalleliyle buluşmaya devam ediyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde ’Mahalle Huzur’ toplantılarına devam ediyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen ’Mahalle Huzur’ toplantısı bu hafta Hacet Mahallesi’nde düzenlendi. Mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar katılım gösterdiği toplantıda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan, emniyetin asayiş, kaçakçılık, organize ve trafik gibi konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda polis, vatandaşların sorunlarını dinledi. Amir Çağlayan, polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede düşen görevleri hatırlattı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlanırken, ilgili birim amirlerimiz ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ilettiler.
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