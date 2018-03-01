Alanya’da ‘Kadın ve Turizm’ konuşulacak

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde turizm sektörü içinde kadınların yeri, önemi, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşulacak.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi işbirliğinde ‘Kadın ve Turizm’ konulu konferans düzenlenecek. Konferansta konuşmacı olarak SKAL International 2009 Dünya Başkanı Hülya Aslantaş ve ALTİD eski başkanı olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik 8 Mart günü 14.30’da ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak.