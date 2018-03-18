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Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında...

Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında...

18 Mart 2018 Pazar 21:30
Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan Metin Bozkurt’a ait dairede henüz bilinmeyen neden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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