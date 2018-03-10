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Alanya’da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 33 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İlçe gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaşan...

Alanya’da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 33 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İlçe gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaşan...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:32
Alanya’da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 33 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheli M. Ö.’yü takibe alan ekipler, savcılık izninin ardından Güllerpınarı Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında 33 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ile bunlara ait çok sayıda batarya ele geçirilirken, şüpheli M. Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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