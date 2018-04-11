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Alanya kapalı pazar yerine kavuşuyor

Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Salı Pazarını daha modern bir görünüme kavuşturmak ve işlevini artırmak için başlattığı çalışmalarını tamamladı.Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali baştan sona yenilenerek kapalı...

Alanya kapalı pazar yerine kavuşuyor

Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Salı Pazarını daha modern bir görünüme kavuşturmak ve işlevini artırmak için başlattığı çalışmalarını tamamladı.Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali baştan sona yenilenerek kapalı...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:08
Alanya kapalı pazar yerine kavuşuyor

Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Salı Pazarını daha modern bir görünüme kavuşturmak ve işlevini artırmak için başlattığı çalışmalarını tamamladı.

Alanya Belediyesi, Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali baştan sona yenilenerek kapalı pazar yerine dönüştürüldü. Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut çarşıda seramikler yenilenerek altyapı giderleri yeniden yapıldı. Pazar yerinin üstü modern sistemlerle örtüldü. Tüm yapılar baştan sona yenilendi. Yeni düzenleme ile modern bir görünüme kavuşturulan Ucuz Halk Pazarı’nın güney kısmına giriş takı ve zabıta eğitim merkezi de yapıldı.

Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile birlikte kapalı pazar yerindeki son çalışmaları denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın kapalı pazar yeri eksikliğinin giderildiğini, pazarcı esnafı ve vatandaşların rahatça kullanabileceği modern bir pazar yeri kazandırdıklarını söyledi.

Balık Hali’nin yanında bulunan Salı Pazarı yerine kapalı pazar yeri inşa edildiğini anlatan Başkan Yücel, “Mevcut pazar alanının yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu kullanımı için yanları açık, üstü kapalı pazar yeri yaptık. Bugün Pazarcılar Odası başkanımızla açılış öncesi son hazırlıkları denetledik. Son rötuşların ardından halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Salı Pazarı’nın kurulduğu alanı kapalı pazar yeri olarak kısa süre sonra hizmete açacaklarını da kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali’ni yenileyerek insanların güvenle alışveriş yapabileceği, Alanya’ya yakışır bir merkeze dönüştürdük. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.
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