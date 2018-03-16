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Alanya Belediyesi’nden gemi temalı park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi’ne gemi temalı, oyun gruplarının da yer aldığı yeni parkın inşaatına başlandığını bildirdi.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Yücel’in...

Alanya Belediyesi’nden gemi temalı park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi’ne gemi temalı, oyun gruplarının da yer aldığı yeni parkın inşaatına başlandığını bildirdi.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Yücel’in...

16 Mart 2018 Cuma 15:23
Alanya Belediyesi’nden gemi temalı park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi’ne gemi temalı, oyun gruplarının da yer aldığı yeni parkın inşaatına başlandığını bildirdi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Yücel’in talimatıyla bütün mahallelere park ve yeşil alan kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alanya Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Cikcilli Mahallesi 103 Sokak, 409 ada güneyinde bulunan 1600 metrekarelik park inşaatına başlandı.

" Park sayısı arttırılıyor"

Yeni yapılan modern parkta hem çocuklar hem de ebeveynleri düşünüldü. İnşaatına başlanan parkta oturma alanları, gemi temalı oyun grubu, teleferik oyun grubu, ipli dönen oyun grubu, ipli tırmanma oyun grubu, tahterevalli, zıp zıp, salıncak, 0-3 yaş arası kompozit temalı oyun grubu, doğal kaydırak, 3’lü potalı basketbol sahası, masa tenisi, tuvalet ve çeşme yer alacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
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