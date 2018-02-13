Alanya Belediyesinden alt geçit temizliği

Antalya’nın Alanya ilçesinde 81 altgeçitin temizliği yapılıyor.

Alanya ilçesi Sahil, D400, Çevre Yolu ile şehrin tamamında bulunan 81 altgeçit, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip, halkın hizmetine sunuluyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde altgeçitlerin kullanılır hale getirilmesi yönünde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Altgeçitler, iş makineleri yardımıyla belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Deniz kumu ve sel suları ile gelen balçıkların temizlendiği alt geçitlerin güvenliği sağlanarak vatandaşların kullanıma açılıyor.

Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Alanya genelindeki tüm altgeçitlerde temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Demir, yaklaşan yaz sezonu öncesi ilçe genelinde ekip sayısını arttırdıklarını söyledi.