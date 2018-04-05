Alanya Belediyesi HESTOUREX’te

Alanya Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, 165 ülkenin katılım gösterdiği 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan HESTOUREX Fuarı’nın bugün açılışı yapıldı. Alanya Belediyesi fuarda sağlık, spor ve kültür turizmi alanındaki çalışmalarını tanıtmak için stant açtı. Alanya’da tüm yıl gerçekleştirilen spor organizasyonlarının tanıtım videosu ve görselleri standı gezen ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Alanya Belediyesi’nin aynı zamanda sağlık alanındaki çalışmaları gelen ziyaretçilere aktarılarak 7/24 Hizmet veren çözüm masası birimimizin tanıtımı gerçekleştirildi.

HESTOUREX Fuarında Alanya Belediyesi alternatif turizm olan “Engelsiz Turizm” çalışmalarıyla farkındalığını göstermiş oldu. Her bireyin rahatlıkla tatilini ve spor organizasyonunu gerçekleştirebileceğini, gelen katılımcılara turizm acentalarına ve sağlık sektörü çalışanlarına aktardı.