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Alanya Belediyesi Haftalık Encümen toplantısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kapalı Salı Pazarının açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen sonrası belediye hizmetleri ve gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu....

Alanya Belediyesi Haftalık Encümen toplantısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kapalı Salı Pazarının açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen sonrası belediye hizmetleri ve gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu....

12 Nisan 2018 Perşembe 16:07
Alanya Belediyesi Haftalık Encümen toplantısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kapalı Salı Pazarının açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen sonrası belediye hizmetleri ve gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Alanya Belediyesi’nin kente kazandırdığı Kapalı Salı Pazarı’nın 17 Nisan Salı günü saat 10.00’da açılışını yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Yücel, “Biz örnek projelerle yola çıkmıştık. Her zaman Alanya’da örnek projeler yapıyoruz. Bu vesileyle de kapalı pazar yeri taahhütlerimiz vardı. Salı pazarımızı baştan sona yenileyerek örnek bir kapalı pazar yerine dönüştürdük. Hem pazarcı esnafımıza, hem de bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Sağlıklı ve konforlu bir alan oluşturuldu” dedi.

“Alanyspor Store Mağazası’na şehrimizin en güzel yerini verdik”

Makedonya’da olmaları nedeniyle açılışına katılamadıkları Alanyaspor’un resmi satış mağazası Alanyaspor Store’la ilgili de Yücel, “Alanyaspor’a verdiğimiz Store alanı şehrimizin en güzel yerlerinden biri. Ben o gün Makedonya’da olmam nedeniyle açılışına katılamadım. Hem Alanyasporumuza hem de Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
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