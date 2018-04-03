Aksu’da 4 milyon 800 TL’lik asfalt kredisi onayladı

Aksu Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclisi, meclis üyelerinin katılımı ile toplandı. Mecliste, daha önce iki mecliste kabul edilmeyen verilmeyen asfalt kredisi 4 milyon 800 TL ile kabul edildi. Oylamada meclise daha önce katılmayan 8 Ak Partili meclis üyeleri de ‘evet’ oyu verdi.

Aksu Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclisi, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Mart ayı devam meclisinde meclise katılmayan 8 Ak Partili meclis üyeleri de mecliste yerlerini aldı. Muhalefet partileri ise tam kadro katıldı. 17 gündem maddesinin konuşulduğu mecliste, maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin açılışında gündem dışı konu alan Ak Parti Grup Sözcüsü Yaşar Sözen, Afrin’de yürütülen operasyonlarda şehit olan askerleri anarak, ailelerine başsağlığı diledi. MHP Grup Sözcüsü Mustafa Poyraz ve CHP Grup Sözcüsü Mustafa Oruç da şehit olan askerleri anarak ailelere başsağlığı diledi.

“Aksu halkına hizmet etmeye devam edecektir”

Meclis toplantısında 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Görüşmeler sırasında Başkan Şahin koltuğunu Meclis Başkan Vekili Nedim Darıcı’ya bırakırken faaliyet raporu oy birliği ile geçti. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, “Aksu’da daha yapacağımız çok iş var. Umarım 2018 yılında da meclisimiz uyumlu bir şekilde Aksu halkına hizmet etmeye devam edecektir. 2018 yılının daha verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi. Mecliste 2018 yılında komisyonlarda görev yapacak üyelerin seçimi de gerçekleştirildi.

4 milyon 800 bin TL olarak sunuldu

Meclise daha önce 15 milyon olarak getirilen asfalt kredisi bu kez 4 milyon 800 bin TL olarak sunuldu. Muhalefet partisi grup sözcüleri ise kredinin özel bankalardan değil, kamu bankalarından kabul edilmesini istedi. Daha önce yapılan Mart ayı Olağan Meclisinde 8 Ak Partili Belediyenin katılmaması nedeni ile kabul edilmeyen asfalt kredisi, Ak Parti, MHP, CHP ve BBP’nin meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi. Başkan Halil Şahin ise asfaltın bir ihtiyaç olduğunu belirterek, kredinin onayladıkları için meclis üyelerine teşekkür etti.