Tour of Antalya’nın kapanış gününde düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya’da 460 bisikletçi mücadele etti. Kayıt olan sporcular arasında yüzde 94 katılım oranı yakalanan organizasyonun 128 kilometrelik uzun parkurunda 146, 72 kilometrelik kısa parkurunda ise 314 bisikletçi start aldı. Uzun parkurun birinciliğini Gökhan Uzuntaş elde ederken kısa parkurun birinci ise Mustafa Şirin oldu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya’da yüzlerce bisikletçi yarıştı.

Sporcular, Antalya’nın simge yerlerinden geçtiler

AKRA Hotel önünden (Erdal İnönü Parkı) verilen startın ardından katılımcılar, Lara Turizm Yolu, Belek Turizm Caddesi, The Land of Legends Oteli ve EXPO yolu gibi Antalya’nın simge bölgelerinden geçtiler. Organizasyon başarısı sayesinde parkuru sorunsuz geçen bisikletçiler, ihtiyaç duydukları anlarda ise AKRA Gran Fondo Antalya ekiplerinden yerinde yardım aldılar.

Organizasyonun 128 kilometrelik uzun parkurunun ilk üç ismi şu şekilde oluştu: 1- Gökhan Uzuntaş (Yeşil Pedal Spor Kulübü), 2- Turgay Germen (Fiberli Antalyaspor)

3- Viktor Federov (Dnepr Masters), Kısa parkur birincisi Mustafa Şirin.

AKRA Gran Fondo Antalya’nın kısa parkurunu kazanan isim ise Mustafa Şirin oldu. 72 kilometrelik parkurun ilk üç ismi şu şekilde sıralandı: 1 - Mustafa Şirin (Shimano), 2 - Sinan Kartal (Trakya Bisiklet Kulübü), 3 - Volkan Arslan (Bolu Gençlik Merkezi).