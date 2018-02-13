AKMEK öğretirken kazandıracak

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) turizme donanımlı personel yetiştirecek. İş garantili ve ücretsiz olan kurslara katılan kursiyerlerin günlük zaruri gideri ve kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kepez Belediyesi’nin eğitim kurumu AKMEK, iş garantili meslek kursları açıyor. Kepez Belediyesi, Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve IC Hotels arasında imzalanan protokol ile Altınova’da açılan ilk kurslar turizm sektörüne donanımlı personel yetiştirecek. İş garantili ve ücretsiz olan kurslara katılan kursiyerlerin günlük zaruri gideri 54 TL. öğrenciler için 40,5, işsizlik ödeneği alanların 27 TL. ve kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

MEB onaylı sertifika

Kadın ve erkek 18-40 yaş arası kat görevlisi ve meydancı kursları, 18-28 yaş arasındaki kadın ve erkek katılımcılara da bar ve servis komiliği eğitimi verilecek. Her biri 25’şer kişilik olan sınıflardaki dersler, haftada 5 gün ve günde 8 saat olacak. MEB onaylı sertifika alanlar, IC Hotels de uygulamalı eğitime devam edecek. Başarılı olanlar hemen istihdam edilecekler.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Kursların başlama tarihi, katılımcıların başvurularını tamamlamalarına göre belirlenecek. İlk grup teorik eğitimlerini tamamlayıp uygulamaya geçtiği sırada, aynı eğitim başka öğrencilerin katılımı ile devam edecek. Otellerin talebini karşılamak üzere aşçılıktan bahçıvanlığa kadar diğer otel departmanları için gereken meslek eğitimleri de AKMEK de verilecek.

AKMEK 20 noktada

Ayrıca AKMEK’in 20 noktada verdiği bilgisayar, yabancı diller, kültür, sanat, sosyal ve meslek edindirme konularındaki standart eğitimlerinin ikinci dönemi başladı. Her iki kursların başvuru kayıtları Sakarya Bulvarı’ndaki AKMEK merkezinden yapılacak. Eğitimlere katılmak isteyen kursiyerler gerekli bilgileri 326 40 80 nolu telefondan alabilecekler.