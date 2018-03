AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, ilk toplantısını yaptı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 hedefi doğrultusunda ne kaybedecek bir dakikamız ne bekleyecek bir saniyemiz vardır. İlk yılların heyecanıyla ev ev, kapı kapı dolaşarak yaptıklarımızı milletimize anlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen 6. Olağan Kongre ile AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevini Rıza Sümer’den devralan İbrahim Ethem Taş, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İl Kongresinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiren AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya’ya yakışan bir kongreyi geride bıraktıklarını kaydeden Taş, "Kongremizden önce gerçekleşen miting ile Antalyalı hemşehrilerimiz bir kez daha milletin adamı ile buluştu. Kongremize ve mitingimize katılım sağlayan bizleri yalnız bırakmayan tüm Antalyalı hemşehrilerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın kongremize katılımı teşkilatlarımızda ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattı. Birlik ve beraberliğimize de örnek olacak çok güzel anları hep birlikte yaşadık. Kongre sürecimiz boyunca her zaman yanımda olarak desteğini esirgemeyen Rıza Sümer başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Önceki dönem yönetim kurulumuzda yer alan değerli dava arkadaşlarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Gençler yönetimde"

Taş "Partimizin kurulduğu günden bu yana Antalya’mızda gerek yerel yöneticilerimizin gerek hükümetimizin yaptığı hizmetlerin bizlere büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Teşkilat yapılanmasında görev alan bütün arkadaşlarımız büyük bir davanın ruhuyla hareket edecek bu sorumluluk bilinciyle gece gündüz çalışacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği öneme binaen seçilme yaşının 18’e indirilmesi gençlerimizin siyaseti uzaktan takip eden değil bizatihi siyasetin her kademesinde yer alarak görev alması bizlere de yol göstermiştir. Bu amaçla listemizde 25 yaşın altında iki arkadaşımız yönetim kadrosunda yer vererek onlara bu tarihi misyonda birlikte yürüme kararlılığı bizleri son derece mutlu etmiştir" diye konuştu.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Her kademede gençlere önemli görevler düştüğünü dile getiren İbrahim Ethem Taş, "Bu seçim bütün seçimlerin önünde büyük bir milletin, cumhurun seçimidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 hedefi doğrultusunda ne kaybedecek bir dakikamız ne bekleyecek bir saniyemiz vardır. 2019 yılında ilk olarak yerel seçimler ardından da yönetim sistemimizin değiştiği ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine birlikte hazırlanacağız. Her iki seçime de Antalya teşkilatları olarak sorumluluğumuzun farkında olarak çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sanki yeni kurulduğumuz ilk yılların heyecanıyla ev ev kapı kapı dolaşarak yaptıklarımızı milletimize anlatacağız. Çünkü Antalya’da yaşayan vatandaşlarımıza anlatacak çok yatırım ve hizmetimiz var. Yönetim ve yürütme kurulunda yer alan arkadaşlarımız adeta bir nefer gibi gecesini gündüzüne katarak dağ bayır demeden bu milletin hizmetinde olacaklardır. İl başkanlığı mazbatasını aldığım bu günde teşkilatlarımız ile son sürat çalışmalarımıza başlamanın sevinci içindeyiz. Rabbim her kese milletimize hizmet etme şansı nasip etsin. Bugüne kadar bu davaya her kademede katkı sağlayan çok değerli arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşkilatlarımızın çalışmalarıyla 2019’un Antalya’mız için başarılarla dolu bir yıl olacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş’ın Yürütme Kurulu ise şu şekilde;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Mehmet Çetinkaya

Teşkilat Başkanı - Ayhan Ateş

Seçim İşleri Başkanı - Bilal Akyol

Tanıtım ve Medya Başkanı - Mustafa Atılgan

Dış İlişkiler Başkanı - Adnan Saraç

Sosyal İşler Başkanı - Abdullah Acar

Yerel Yönetimler Başkanı - Mehmet Kocabaş

Halkla İlişkiler Başkanı - Kasım Birol Yılgın

Ekonomi İşleri Başkanı - Halil Oya

İdari ve Mali işler Başkanı - Zekeriya Tonoğlu

Ar-Ge Başkanı - Fetullah Akçekoca

İl Sekreteri - Tuğrul Pirimoğlu

İnsan Hakları - Ebubekir Avşar

Çevre Şehir ve Kültür - Yüksel Yüce

Tarım Komisyonu - Mesut Topçu

Turizm Komisyonu - Zihni Kilit

Ticaret Komisyonu - Varol Astarcıoğlu